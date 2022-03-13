Беларусь отправляет к границе войска, но отрицает подготовку вторжения

Начальник Генштаба Вооруженных Беларуси Виктор Гулевич заявил об отправке на границу с Украиной пяти батальонно-тактических групп на замену находящихся там сейчас военных. В то же время он отрицает, что это часть подготовки к вступлению в войну против Украины на стороне РФ. Об этом сообщает Минобороны Беларуси