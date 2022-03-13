Зеленский проведал в госпитале раненых украинских военных (видео) [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский проведал в госпитале раненых украинских военнослужащих.
Посетил наших раненых бойцов. Ребята, скорее поправляйтесь. Верю: лучшим подарком к вашей выписке будет наша общая победа!
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