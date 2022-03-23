По состоянию на 23 марта в Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха из-за отсутствия ветра и пожара вокруг города. Об этом свидетельствуют данные Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

Жителей просят в ближайшее время не выходить без необходимости на улицу и воздержаться от проветривания.

В ночь на 23 марта в Киеве наблюдалось ухудшение качества воздуха, вызванное увеличением концентрации частиц пыли. Было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду. По состоянию на сейчас качество воздуха в Киеве остается неудовлетворительным. В то же время превышений предельно концентраций не выявлено.

По состоянию на 8 часов утра на левом берегу Киева содержимое по загрязняющим веществам составляло:

взвешенные частицы (пыль) - 76 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация - 500),

оксида азота - 17,8 мкг/м3 (ПДК - 400),

диоксида азота - 42,8 мкг/м3 (ПДК - 200),

диоксида серы - 24,7 мкг/м3 (ПДК - 500),

оксида углерода - 508 мкг/м3 (ПДК - 5000),

озона - 87,0 мкг/м3 (ПДК - 160),

формальдегида - 4,8 мкг/м3 (ПДК - 35),

сероводорода - 3,3 мкг/м3 (ПДК – 8 ).

На правом берегу Киева содержимое по загрязняющим веществам составляло:

взвешенные частицы (пыль) - 222 мкг/м3 (ПДК - 500),

оксида азота - 3,8 мкг/м3 (ПДК - 400),

диоксида азота - 30,9 мкг/м3 (ПДК - 200),

диоксида серы - 17,1 мкг/м3 (ПДК - 500),

оксида углерода - 887 мкг/м3 (ПДК - 5000),

озона - 87,2 мкг/м3 (ПДК 160).

В ближайшие часы киевлянам рекомендуют: