Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що обговорював зі своїм іспанським колегою ідею будівництва газопроводу до Іспанії в рамках планів відмови Європи від російського газу. Про це повідомляє Reuters.

Південні середземноморські країни Європи зараз розуміють, що вони можуть бути дуже важливими центрами для газу сьогодні, а також і насамперед для водню завтра.

Він також додав, що 30-40% російських запасів можна замінити відразу, від решти ж частки буде набагато складніше.

Комісія ЄС вивчає можливість будівництва газопроводу.

Іспанія має найбільші потужності регазифікації в Європі, але транспортування газу в Європу через Піренеї було проблемою через вузькі місця.

Європа, яка отримує близько 40% поставок газу з росії, намагається знайти альтернативи та диверсифікувати свої поставки після вторгнення Москви в Україну.