Зменшити залежність від росії: Італія та Іспанія хочуть побудувати газопровід [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що обговорював зі своїм іспанським колегою ідею будівництва газопроводу до Іспанії в рамках планів відмови Європи від російського газу. Про це повідомляє Reuters.
Південні середземноморські країни Європи зараз розуміють, що вони можуть бути дуже важливими центрами для газу сьогодні, а також і насамперед для водню завтра.
Він також додав, що 30-40% російських запасів можна замінити відразу, від решти ж частки буде набагато складніше.
Комісія ЄС вивчає можливість будівництва газопроводу.
Іспанія має найбільші потужності регазифікації в Європі, але транспортування газу в Європу через Піренеї було проблемою через вузькі місця.
Європа, яка отримує близько 40% поставок газу з росії, намагається знайти альтернативи та диверсифікувати свої поставки після вторгнення Москви в Україну.
Країни південного Середземномор’я Європи зараз усвідомлюють, що вони можуть бути дуже важливими хабами для газу сьогодні, але також, і, перш за все, для водню завтра.
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