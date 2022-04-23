У США відновлюють зусилля щодо запровадження санкцій проти російського олігарха Романа Абрамовича, після того, як його поїздка до Києва для відновлення мирних переговорів між Росією та Україною не мала успіху. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на високопосадовців.

Радники Білого дому посилили тиск на керівництво країни з метою запровадження санкцій проти Романа Абрамовича, які були розроблені ще кілька тижнів тому.

У рамках нещодавньої поїздки до Києва Абрамович провів переговори з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Представник російського бізнесмена заперечує його візит до столиці України.

Кремль підтвердив, що Роман Абрамович не є офіційним членом російської делегації, але задіяний у забезпеченні контактів між Москвою та Києвом. Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк наприкінці березня сказав, що пан Абрамович "надзвичайно ефективний" посередник між сторонами.

У березні видання The Wall Street Journal писало, що президент України Володимир Зеленський попросив президента США Джо Байдена не вводити санкції проти Романа Абрамовича, оскільки він може сприяти успіху у переговорах із Росією.

Останні очні російсько-українські переговори, на яких був присутній Абрамович, відбулися у Стамбулі 29 березня. 12 квітня президент росії володимир путін сказав, що після подій в Бучі переговори зайшли в глухий кут.

28 березня американське видання Wall Street Journal та міжнародна група розслідувачів Bellingcat повідомили, що два члени української переговорної делегації та мільярдер Абрамович відчули симптоми хімічного отруєння. Пізніше представник російського бізнесмена це підтвердив, а потім спростував.