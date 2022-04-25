В росії заявили, що зустріч лаврова і Кулеби в Стамбулі поки не готується [ Редагувати ]
Станом на сьогодні не йде підготовка зустрічі міністра закордонних справ росії сергія лаврова і глави МЗС України Дмитра Кулеби. Але її проведення не виключено. Про це повідомляють російські "РИА Новости".
Як заявили в МЗС росії, поки не йде підготовка зустрічі міністрів у Стамбулі. Але очна зустріч можлива, коли будуть досягнуті "змістовні домовленості".
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