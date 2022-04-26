росія готує ракетний удар по Придністров'ю з жертвами серед мирного населення - розвідка [ Редагувати ]
росія готує ракетний удар по Придністров'ю з жертвами серед мирного населення для втягнення невизнаної республіки у війну проти України. Про це попереджає Головне управління розвідки Міноборони.
Жителі невизнаної "Придністровської молдавської республіки" отримують СМС, від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про "ракетний та артилерійський" удар по території "ПМР".
Цитата з фейкового повідомлення:
Служба безпеки України наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, Збройні Сили України не бажають зла мирним жителям, однак люди що залишилися в містах будуть сприйняті в якості диверсійних груп і будуть ліквідовані без попередження. Рівно о 19.00 буде проведено ракетний та артилерійський обстріл об’єктів на території республіки.
Ці повідомлення активно висвітлюються російськими пропагандистськими інформаційними ресурсами.
Зазначаємо: держава Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій.
Подібні фейки та інциденти, які імовірно стануться на території "ПМР", є нічим іншим, як черговою провокацією російських спецслужб проти України та Молдови.
Нагадаємо, що 25 квітня, сталася серія вибухів біля будівлі "Міністерства держбезпеки" Придністров'я, а також стріляли з ручного гранатомета.
25 квітня ще два вибухи пролунали у селищі Маяк, внаслідок чого пошкоджено дві вежі зв'язку. Рада безпеки Молдови також повідомила про теракт у військовій частині в Парканах. У Придністров'ї запровадили найвищий рівень терористичної загрози.
Через загострення ситуації в Придністров'ї люди почали залишати "республіку".
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