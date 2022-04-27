Українські захисники на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбили 9 атак ворога.

Також ЗСУ знищили багато техніки окупантів, а авіація продовжує завдавати ударів по противнику. Про це 27 квітня під час брифінгу сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 9 атак ворога, знищено 9 танків, 11 артилерійських систем, 4 одиниці спеціальної техніки та 17 одиниць броньованої, 3 одиниці спеціальної інженерної, 16 одиниць автомобільної техніки, 4 паливозаправника та 1 зенітну установку. Наша авіація продовжує завдавати ударів по противнику та інші завдання з підтримки наших військ", - сказав Арестович.