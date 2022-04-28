Два месяца войны против российской агрессии изменили многое в жизни Украины. И если армия - это мышцы страны, то экономика - кровь, которая питает эти мышцы. Об этом пишут "Українські новини".

Экономику, к сожалению, нельзя оценивать только "замороженным" курсом доллара или отчетами правительства о стабильности банковской системы. Экономика гораздо больше зависит от того совокупного продукта, который производится и продается как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Понятно, что переход страны на рельсы военной экономики требует самоотдачи и пересмотра многих целей, которые казались важными еще совсем недавно. Но уже сейчас проблемой стала обязанность для предприятий выплаты средней заработной платы работникам, мобилизованным в армию.

На крупных предприятиях количество мобилизованных довольно значительно и может измеряться десятками процентов. То есть заводу нужно платить зарплату, скажем, четверти или пятой части работников, которые в данный момент не работают на нем, а воюют. Далеко не у каждого предприятия есть такой запас прочности, чтобы остаться на плаву и уберечься от банкротства.

И здесь должно сказать свое слово правительство. Ведь если при такой масштабной мобилизации не будет системы поддержки и компенсаций для товаропроизводителей, то не будет и самих производителей. А государству финансовые вливания западных партнеров не помогут, если будут уходить только в банковский сектор и на поддержку золотовалютных резервов.

В этом году, по общим оценкам Минэкономики и KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики), общие потери экономики Украины из-за войны, учитывая как прямые, так и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т.п.) составят от 564 млрд долларов до 600 млрд долларов.

Практически такие же цифры озвучил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отметив, что ВВП в этом году может упасть на 30-50%. Всемирный банк оценивает падение ВВП нашей страны в 45,1%.

Уже сейчас правительству необходимо сосредоточиться на том, как найти эффективные решения для предприятий любых форм собственности (и не только государственных), чтобы сохранить их дееспособность, кадровый потенциал, минимизировать убытки от потерь, понесенных в связи с агрессией.

Конечно, предприятия - это не только материальные фонды, сырье и станки. Прежде всего - это работники, специалисты, люди со знаниями и умениями. И очень важно сохранить их на своих местах, дать им возможность обеспечивать свои семьи. Именно они станут тем локомотивом, который будет вытаскивать экономику Украины из той ямы, которую пока еще роет война.

Работодатели часто оказываются не в состоянии платить своим работникам из-за отсутствия средств, разрушенных производств или их эвакуации из опасных территорий, потерянных межрегиональных связей и разорванных логистических цепочек. Поэтому уже сейчас у правительства должны быть заготовлены четкие и внятные рецепты для лечения "раненного" отечественного бизнеса. Не отложенные "на потом" фискальные тиски - но реальные налоговые послабления. Не умножение бедности - но сохранение обученных специалистов.

Вот тут и необходима поддержка государства: гарантированные компенсации работодателям для выплаты заработной платы мобилизованным, хотя бы минимальные социальные гарантии работающим на период военного положения. Огромные материальные и финансовые потери страны не покроются только донорскими вливаниями извне или ожиданиями репараций от проигравшего агрессора.

Самый больший вклад в послевоенное восстановление страны внесет именно отечественный бизнес - и малый, и средний, и крупный. И для того, чтобы он выжил сейчас - ему нужна эффективная поддержка со стороны государства.