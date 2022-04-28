У Нью-Йорку на Донеччині внаслідок обстрілу загинуло троє людей, троє поранені (фото) [ Редагувати ]
Внаслідок обстрілу Нью-Йорка на Донеччині загинуло троє людей, троє поранені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Троє загиблих, троє поранених. Усі - цивільні. Такі попередні наслідки ранкового авіаудару, який росіяни завдали по Нью-Йорку.
Російські некеровані авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали. Пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, але точну кількість руйнувань ще належить визначити.
Нагадаємо, що окупанти обстріляли головну лікарню Донецької області.
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