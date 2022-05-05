Спікер держдуми рф в'ячеслав володін заявив, що загальної мобілізації в росії не буде. Раніше повідомлялося, що країна-агресор планує провести її 9 травня.

Про це повідомляють росЗМІ.

В ході інтерв'ю Володіна запитали про те, чи планується в росії загальна мобілізація через війну проти України. Спікер категорично спростував ці заяви.

"Ні, ні, ні. Я вам і в ефірі, і без ефіру це скажу", - сказав він під час інтерв'ю.