Восьмиразового чемпіона світу з джиу-джитсу застрелили у нічному клубі [ Редагувати ]
В одному з нічних клубів бразильського Сан-Паулу застрелили восьмиразового чемпіона світу з джиу-джитсу Леандро Ло. Про це повідомляє Marca.
Вбивство сталося рано-вранці в неділю, 7 серпня, у нічному клубі Sirio в південній частині міста, куди 33-річний спортсмен приїхав зі своїми друзями.
До їхньої компанії підійшов п'яний чоловік та намагався відібрати пляшку, між ними виник конфлікт. Чемпіон спробував заспокоїти гостя борцівським "замком", але той вирвався і дістав пістолет.
Борець отримав дві кулі в голову, його одразу відвезли до лікарні, однак хірурги були безсилі. Вбивцю оголосили у розшук. Його вже ідентифікували - це офіцер поліції Енріко Велоза.
Леандро Ло не лише вісім разів ставав чемпіоном світу з джиу-джитсу у п'яти різних категоріях, а й виграв п'ять титулів Кубка світу. У його активі також вісім титулів Панамериканського чемпіонату з джиу-джитсу.
Леандро Ло
Нагадаємо, у січні в Бразилії зарізали колишнього бійця UFC Майкела Фалькао.
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