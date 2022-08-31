Окупанти обстріляли ферму "Росія" в Запорізькій області: загинуло тисячу корів і телят (фото) [ Редагувати ]
Російські війська обстріляли сільскогосподарський виробничий кооператив (СВК) "Росія" у Запорізькій області, внаслідок чого постраждали дві людини та загинули майже тисячу голів великої рогатої худоби. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
31.08.2022 о 01:51 год. рашистами за межами с. Велика Білозерка ( зі степу, в районі полігону твердих побутових відходів) здійснено артилерійський обстріл СВК з красномовною назвою "росія" а саме, молочно-товарну ферму.
За інформацією місцевих жителів було 10-12 прильотів по фермі, внаслідок чого знищено 11 корпусів (3 вціліло), доїльний зал і кормоцех.
На фермі було майже дві тисячі голів великої рогатої худоби, з них половина загинула під час обстрілу.
Зазнали поранень дві людини: чоловік отримав поранення від осколків скла та інших предметів (його забрала швидка - стан задовільний) і жінка отримала контузію (втратила слух), але від госпіталізації відмовилась.
Очільник Запорізької області виклав низку фото, додавши, що "це страшний контент, який жителі нашої області бачать щодня".
Журналісти "Інтера" робили сюжет про те, що російська армія залишає після себе згорілі ферми та зруйновані підприємства.
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