Україна повернула полонених в обмін на Медведчука - СБУ [ Редагувати ]
Україна передала росії колишнього нардепа та одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука. Його обміняли на 200 українських захисників.
Про це повідомляє виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк в ефірі телемарафону.
"Медведчук - це не просто кум путіна, а якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована у відповідних матеріалах, які зібрала СБУ", - сказав він.
Малюк додав, що під час роботи по "справах Медведчука" українські правоохоронці знешкодили не одну агентурну мережу, а також затримали багатьох державних зрадників та здобули велику кількість важливої інформації, яку використають у контррозвідувальних заходах.
Тепер же завдяки обміну Україна змогла повернути з російського полону героїв, на яких так чекають вдома.
Він підкреслив, що обмін Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді.
"Це стосується і ухвалення рішень, і призначення покарання, і конфіскації арештованого майна. Адже у такому разі застосовується процедура спеціального судового розгляду за відсутності обвинуваченого", - сказав Малюк.
Він додав, що проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.
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