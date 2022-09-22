Україна передала росії колишнього нардепа та одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука. Його обміняли на 200 українських захисників.

Про це повідомляє виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк в ефірі телемарафону.

"Медведчук - це не просто кум путіна, а якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована у відповідних матеріалах, які зібрала СБУ", - сказав він.

Малюк додав, що під час роботи по "справах Медведчука" українські правоохоронці знешкодили не одну агентурну мережу, а також затримали багатьох державних зрадників та здобули велику кількість важливої інформації, яку використають у контррозвідувальних заходах.

Тепер же завдяки обміну Україна змогла повернути з російського полону героїв, на яких так чекають вдома.

Він підкреслив, що обмін Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді.

"Це стосується і ухвалення рішень, і призначення покарання, і конфіскації арештованого майна. Адже у такому разі застосовується процедура спеціального судового розгляду за відсутності обвинуваченого", - сказав Малюк.

Він додав, що проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.