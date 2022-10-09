Що відбувається зараз на окупованій Херсонщині після спроби кремля анексувати цей регіон? Моя колега Світлана Прокопчук, стверджує: загарбник там лютує і чинить тиск на українців. Змушує здавати українські паспорти та брати російські. А ще вилучає з обігу гривню, майже всі термінали українських банків в підприємців забрали.

Заборонений і виїзд з окупованої Херсонщини. Щоправда, не для всіх. Кому дозволено покидати область? І які ще новації там запроваджує окупант - дивіться далі.

Росія оголосила всіх жителів тимчасово окупованої Херсонщини своїми громадянами. Херсонців змушують здавати українські паспорти, а на заміну видають російські. Ця вистава, впевнена міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, для того, щоб сформувати перемовну позицію.

Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій:

Росія думає, що це справляє враження на українську владу або на наших зовнішніх партнерів. Так якщо вона сказала, що це громадяни рф, то ми й будемо до них так відноситись. Ні, в жодному випадку. Ми не визнаємо жодних громадянств рф на території України, жодних паспортів, які б вони видавали та будуть видавати.

Окупанти не задоволені темпами примусової паспортизації. Тому погрожують. Брешуть, що кожен, хто залишився в окупації, для України - зрадник. Та це нісенітниця, дешева маніпуляція.

Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій:

Якщо ви не ходили й не брали участь у жодних псевдореферендумах, утримуєтесь від співпраці з місцевими колаборантами та місцевими кураторами, назвемо їх так. А також, якщо ви утримуєтесь від отримання паспорта.

У Міністерстві напрацювали законопроєкт. За ним каратимуть представників органів української влади, які колись присягали своєму народові, а тепер його зрадили. Не уникнути суду і тим, хто змушував цивільних отримувати російський паспорт, забороняючи вільно пересуватись або отримувати медичну допомогу. І звісно відповідатимуть, ті, хто хизувався отриманням ворожого документу. Дехто з колаборантів вже розуміє, що відплата за зраду близько.

Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради:

Деякі з колаборантів Херсонщини вже перевезли свої сім'ї до Криму. При цьому продовжують публічно транслювати: "Все добре, паніки немає!". Скоро буде ще краще, і ще менше "умов для паніки". Ваш час майже закінчився.

Начебто для оздоровлення з тимчасово окупованих територій рашисти хочуть вивезти дітей.

володимир сальдо, колаборант:

Готовы принять детей. И краснодар и ставрополь, и Крым и все, те, кто рядом находятся с нами, и даже далеко. И взрослых и детей до 10 тысяч, каждая область.

Утім, таку псевдотурботу можна вважати хіба різновидом геноциду. Окупанти готують заручників!

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:

Подібні "благородні ініціативи" вже були на Харківщині. Після втечі рашистів дітей так ніхто й не повернув, хоча терміни "путівок" давно вийшли. Схоже, таку хитрість росіяни планують і у нас, на Херсонщині. Батьки, рашисти не хочуть оздоровлювати українських дітей, це - провокації. Дітей хочуть взяти у заручники, викрасти, переселити.

Окупанти та їхні помічники готують собі шляхи відступу, бо ж Збройні Сили України крок за кроком очищують нашу землю. Напередодні, після звільнення Любимівки на Херсонщині, співробітники СБУ перевіряли покинуті позиції так званої "другої армії світу". Одну з баз окупанти облаштувати у свинарнику!

Рашисти жили серед бруду і смороду, спали та їли разом зі свиньми. Поруч, як зіницю ока, берегли трофеї - пральні машини!

Це сильно. "Друга армія світу".

Ті рашисти, які поки не втекли, обстрілюють звільнені населені пункти. Напередодні керованими ракетами били по позиціях, селах Баштанського і Бериславського районів. Дошкуляють українським захисникам на Півдні ворожі безпілотники. Проте бійці навчилися з ними боротись.

Та й "бавовнятко" у сил оборони не відпочиває.

Владислав Назаров, спікер ОК "Південь":

Нашою авіацією завдано удару по пунктах розгортання ворожих зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони в районі Нової Каховки.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

В районі населеного пункту Каховка Херсонської області, підтверджено знищення живої сили та військової техніки, серед якої засоби протиповітряної оборони.

У звільнених селах складна гуманітарна ситуація. Будинки розбиті та обстріляні. Під час окупації місцеві, які залишилися, не виходили з підвалів.

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:

Великі проблеми з їжею, великі проблеми з електропостачанням - воно відсутнє. І на зараз якраз ведуться ремонтні роботи й допомога будівельними матеріалами, тому що дахи зруйновані.

На окупованій частині Херсонщини, крім примусової паспортизації, рашисти здійснюють так званий перепис населення. Вочевидь у такий спосіб росіяни ідентифікують чоловіків призовного віку. Херсонці ж напередодні влаштували справжній флешмоб. Вітали з днем народження кривавого диктатора росіян - і з вогнем, і з водою.