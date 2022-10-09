Росія оголосила всіх жителів Херсонщини своїми громадянами [ Редагувати ]
Що відбувається зараз на окупованій Херсонщині після спроби кремля анексувати цей регіон? Моя колега Світлана Прокопчук, стверджує: загарбник там лютує і чинить тиск на українців. Змушує здавати українські паспорти та брати російські. А ще вилучає з обігу гривню, майже всі термінали українських банків в підприємців забрали.
Заборонений і виїзд з окупованої Херсонщини. Щоправда, не для всіх. Кому дозволено покидати область? І які ще новації там запроваджує окупант - дивіться далі.
Росія оголосила всіх жителів тимчасово окупованої Херсонщини своїми громадянами. Херсонців змушують здавати українські паспорти, а на заміну видають російські. Ця вистава, впевнена міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, для того, щоб сформувати перемовну позицію.
Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій:
Росія думає, що це справляє враження на українську владу або на наших зовнішніх партнерів. Так якщо вона сказала, що це громадяни рф, то ми й будемо до них так відноситись. Ні, в жодному випадку. Ми не визнаємо жодних громадянств рф на території України, жодних паспортів, які б вони видавали та будуть видавати.
Окупанти не задоволені темпами примусової паспортизації. Тому погрожують. Брешуть, що кожен, хто залишився в окупації, для України - зрадник. Та це нісенітниця, дешева маніпуляція.
Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій:
Якщо ви не ходили й не брали участь у жодних псевдореферендумах, утримуєтесь від співпраці з місцевими колаборантами та місцевими кураторами, назвемо їх так. А також, якщо ви утримуєтесь від отримання паспорта.
У Міністерстві напрацювали законопроєкт. За ним каратимуть представників органів української влади, які колись присягали своєму народові, а тепер його зрадили. Не уникнути суду і тим, хто змушував цивільних отримувати російський паспорт, забороняючи вільно пересуватись або отримувати медичну допомогу. І звісно відповідатимуть, ті, хто хизувався отриманням ворожого документу. Дехто з колаборантів вже розуміє, що відплата за зраду близько.
Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради:
Деякі з колаборантів Херсонщини вже перевезли свої сім'ї до Криму. При цьому продовжують публічно транслювати: "Все добре, паніки немає!". Скоро буде ще краще, і ще менше "умов для паніки". Ваш час майже закінчився.
Начебто для оздоровлення з тимчасово окупованих територій рашисти хочуть вивезти дітей.
володимир сальдо, колаборант:
Готовы принять детей. И краснодар и ставрополь, и Крым и все, те, кто рядом находятся с нами, и даже далеко. И взрослых и детей до 10 тысяч, каждая область.
Утім, таку псевдотурботу можна вважати хіба різновидом геноциду. Окупанти готують заручників!
Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:
Подібні "благородні ініціативи" вже були на Харківщині. Після втечі рашистів дітей так ніхто й не повернув, хоча терміни "путівок" давно вийшли. Схоже, таку хитрість росіяни планують і у нас, на Херсонщині. Батьки, рашисти не хочуть оздоровлювати українських дітей, це - провокації. Дітей хочуть взяти у заручники, викрасти, переселити.
Окупанти та їхні помічники готують собі шляхи відступу, бо ж Збройні Сили України крок за кроком очищують нашу землю. Напередодні, після звільнення Любимівки на Херсонщині, співробітники СБУ перевіряли покинуті позиції так званої "другої армії світу". Одну з баз окупанти облаштувати у свинарнику!
Рашисти жили серед бруду і смороду, спали та їли разом зі свиньми. Поруч, як зіницю ока, берегли трофеї - пральні машини!
Це сильно. "Друга армія світу".
Ті рашисти, які поки не втекли, обстрілюють звільнені населені пункти. Напередодні керованими ракетами били по позиціях, селах Баштанського і Бериславського районів. Дошкуляють українським захисникам на Півдні ворожі безпілотники. Проте бійці навчилися з ними боротись.
Та й "бавовнятко" у сил оборони не відпочиває.
Владислав Назаров, спікер ОК "Південь":
Нашою авіацією завдано удару по пунктах розгортання ворожих зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони в районі Нової Каховки.
Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:
В районі населеного пункту Каховка Херсонської області, підтверджено знищення живої сили та військової техніки, серед якої засоби протиповітряної оборони.
У звільнених селах складна гуманітарна ситуація. Будинки розбиті та обстріляні. Під час окупації місцеві, які залишилися, не виходили з підвалів.
Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:
Великі проблеми з їжею, великі проблеми з електропостачанням - воно відсутнє. І на зараз якраз ведуться ремонтні роботи й допомога будівельними матеріалами, тому що дахи зруйновані.
На окупованій частині Херсонщини, крім примусової паспортизації, рашисти здійснюють так званий перепис населення. Вочевидь у такий спосіб росіяни ідентифікують чоловіків призовного віку. Херсонці ж напередодні влаштували справжній флешмоб. Вітали з днем народження кривавого диктатора росіян - і з вогнем, і з водою.
Херсон вітає. Путін, з днем народження.
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Загарбники не змінили своєї терористичної поведінки і навіть посилили переслідування місцевих мешканців.
Яке голосування такі й результати! В росії оголосили проміжкові дані псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. Зрештою, зробити це вони могли й до проведення цього шоу. Бо ці цифри - суцільна фантазія.
На Херсонщині, щойно після оголошення результатів псевдоголосування - закрили область на в'їзд та виїзд для чоловіків призовного віку. І вже росіяни готуються там проводити мобілізацію.
Голосувати люди повинні під дулами автоматів. Озброєні рашисти ходять по оселях херсонців. Хто відмовляється голосувати, можуть забрати із собою.
Вікторія Балицька поспілкувалася із жителькою Каховського району, якій разом із маленьким сином вдалося вирватися з опупаційного пекла.