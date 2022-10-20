Apple представила приставку Apple TV 4K нового покоління [ Редагувати ]
Компанія Apple представила мультимедійну приставку Apple TV 4K нового покоління, яка з'явиться у продажу з 4 листопада за ціною від $129.
Ключовим нововведенням став перехід пристрою на чіп A15 Bionic, який забезпечив приріст у продуктивності у 1,5 рази.
Новий процесор поєднується з 64 або 128 ГБ вбудованої пам'яті для версій приставок тільки з Wi-Fi та Wi-Fi та Ethernet відповідно. Оновлена Apple TV 4K на додаток до Dolby Vision підтримує технологію HDR10+.
Приставка нового покоління, яка підтримує стандарт Thread для пристроїв розумного будинку, отримала пульт дистанційного керування Siri Remote з роз'ємом USB Type-C. Пульт можна буде придбати окремо, оскільки він сумісний з усіма попередніми версіями Apple TV.
Нагадаємо, разом з Apple TV 4K відбулися прем'єра базового планшета iPad нового покоління та вихід оновленого iPad Pro.
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