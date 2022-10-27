"Ви мене надихаєте!": Kalush Orchestra побували в гостях у Арнольда Шварценеггера (фото) [ Редагувати ]
Переможці Євробачення-2022, український гурт Kalush Orchestra, який зараз гастролює з благодійними концертами у США, зустрівся з голлівудським актором Арнольдом Шварценеггером.
Про це відомий бодибілдер, актор і колишній губернатор Каліфорнії повідомив у Instagram, опублікувавши спільне фото з музикантами.
"Було фантастикою зустріти Kalush Orchestra, переможців "Євробачення" від України. Ви мене надихаєте!", - підписав знімок Шварценеггер.
Музиканти перепостили фото "Залізного Арні", додавши, що він запросив їх у гості. Судячи з фото, вони подарували Арнольду Шварценеггеру фірмову рожеву панаму.
Нагадаємо, у 2022 році "Євробачення" виграв український гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania".
Організатори заявили, що проводити шоу в Україні небезпечно через війну. Тож 67-й пісенний конкурс Євробачення у травні наступного року прийматиме Ліверпуль від імені України.
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