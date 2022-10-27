Переможці Євробачення-2022, український гурт Kalush Orchestra, який зараз гастролює з благодійними концертами у США, зустрівся з голлівудським актором Арнольдом Шварценеггером.

Про це відомий бодибілдер, актор і колишній губернатор Каліфорнії повідомив у Instagram, опублікувавши спільне фото з музикантами.

"Було фантастикою зустріти Kalush Orchestra, переможців "Євробачення" від України. Ви мене надихаєте!", - підписав знімок Шварценеггер.

Музиканти перепостили фото "Залізного Арні", додавши, що він запросив їх у гості. Судячи з фото, вони подарували Арнольду Шварценеггеру фірмову рожеву панаму.

Нагадаємо, у 2022 році "Євробачення" виграв український гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania".

Організатори заявили, що проводити шоу в Україні небезпечно через війну. Тож 67-й пісенний конкурс Євробачення у травні наступного року прийматиме Ліверпуль від імені України.