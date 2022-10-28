Компанія Xiaomi представила новий ноутбук Book Air 13, який став найтоншим пристроєм у лінійці бренду.

Новинка отримала 13,3-дюймовий сенсорний OLED-дисплей роздільною здатністю 2880x1800 пікселів, який за рахунок особливої ​​конструкції корпусу може розгортатися на 360 градусів і перетворювати ноутбук на зразок планшета.

Захищений склом Gorilla Glass екран підтримує управління фірмовим пером Xiaomi Stylus.

Book Air 13 буде доступний з кількома варіантами процесорів Intel Core 12-го покоління, з 16 Гб оперативної пам'яті та жорстким диском на 512 Гб.

За товщини 12 мм і масі 1,2 кг ноутбук має батарею на 58,3 Вт•год, яка забезпечує до 12 годин роботи без підзарядки.

Продажі Xiaomi Book Air 13 у Китаї розпочнуться з 31 жовтня. Вартість ноутбука - від $690.

Нагадаємо, у серпні Xiaomi представила робота-гуманоїда CyberOne за $100 тисяч.