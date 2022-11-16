Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку. Про це він повідомив у соцмережі та пояснив, чому йде з посади.

Рахункова палата запланувала аудити, які стосуються оборонної, безпекової, антикорупційної та правоохоронної сфери. Війна зжирає мільярди і перевіряти, чи не допомагають їй у цьому посадовці - наша задача. Запланували та проанонсували перевірку НАБУ. Але в НАБУ вирішили не чекати, поки ми прийдемо до них, і завітали в гості першими... З "гостинцем" - вручили підозру мені як ініціатору перевірки.

Пацкан написав, що "закривати очі на безглузде використання коштів - злочинно, а влаштовувати політичні розбірки - низько". Саме тому він і написав заяву про відставку.

24 жовтня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Рахункової палати Валерію Пацкану. Він підозрюється в тому, що незаконно отримав 117,65 тис. грн компенсації за житло, коли був депутатом Ради VIII скликання.

Нагадаємо, НАБУ оголосило в розшук ексголову Нацбанку Кирила Шевченка.