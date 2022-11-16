Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку [ Редагувати ]
Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку. Про це він повідомив у соцмережі та пояснив, чому йде з посади.
Рахункова палата запланувала аудити, які стосуються оборонної, безпекової, антикорупційної та правоохоронної сфери. Війна зжирає мільярди і перевіряти, чи не допомагають їй у цьому посадовці - наша задача.
Запланували та проанонсували перевірку НАБУ. Але в НАБУ вирішили не чекати, поки ми прийдемо до них, і завітали в гості першими... З "гостинцем" - вручили підозру мені як ініціатору перевірки.
Пацкан написав, що "закривати очі на безглузде використання коштів - злочинно, а влаштовувати політичні розбірки - низько". Саме тому він і написав заяву про відставку.
24 жовтня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Рахункової палати Валерію Пацкану. Він підозрюється в тому, що незаконно отримав 117,65 тис. грн компенсації за житло, коли був депутатом Ради VIII скликання.
Нагадаємо, НАБУ оголосило в розшук ексголову Нацбанку Кирила Шевченка.
по темі
Уряд Індонезії на дні "двадцятки" розпорядився перейти на електричні авто. Тож всередину зони, де проводиться саміт, можуть потрапити лише автобуси та машини з електродвигунами.
На Балі проходить саміт G20, під час якого виступав український лідер Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що позиція України буде дуже змістовно представлена на саміті "Великої двадцятки"
Натепер уже відомі дата і час виступу українського президента. Всі останні новини з Індонезії розкаже наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган планує найближчими днями зателефонувати своєму українському колезі Володимиру Зеленському, щоб дізнатися про його позицію щодо переговорів з росією