У Національному музеї Тіссена-Борнеміса відкрилася велика виставка українського модернізму [ Редагувати ]
Українське мистецтво підкорює Європу. Днями одразу кілька культурних подій, які знайомлять європейців з нашим мистецьким надбанням, відбулося у Мадриді. У Національному музеї Тіссена-Борнеміса відкрилася велика виставка українського модернізму. Водночас одразу два театри - зі Львова та Одеси - отримали одну з найпрестижніших світових нагород - "Оперного Оскара". Докладніше - розповість Ольга Жидецька.
Від кубізму до реалізму. У Національному музеї Тіссена-Борнеміса в Мадриді - одному з найбільших в Іспанії - відкрилася експозиція українського аванграду, що охоплює перші три десятиліття буремного минулого сторіччя.
Виставка із назвою "В оці бурі" представляє понад 70 робіт - це олійний живопис, малюнки та колажі. Деякі - створені талановитими митцями, яких знищив сталінський режим. Більшість творів з колекції Національного художнього музею. За словами кураторів, ці картини втілюють нелегкий шлях непокори та самовизначення українців, який через сторіччя нашій державі доводиться проходити знову.
Катя Денисова, співкураторка виставки:
День, коли вони виїхали з Києва, був днем, коли сталися найбільші обстріли України, і, на щастя, фургони з творами мистецтва виїхали з Києва за кілька годин до початку ударів. Вони вже їхали країною, але все одно всі, хто брав участь дуже нервувалися.
Марта Руїс дель Арбол, кураторка музею:
Виставка має подвійну мету: з одного боку, показати мистецтво, яке невідоме в Іспанії та на всьому Заходу, а з іншого - вивезти твори мистецтва із зони бойових дій і запобігти їх знищенню під час бомбардувань.
Мадридська експозиція - один із низки показів мистецької спадщини України по всій Європі. І куратори виставки наголошують - наша культура має що запропонувати світові.
Катя Денисова, співкураторка виставки:
Дуже важливий аспект цього проєкту - поділитися культурою, мистецтвом, а також розповісти трохи більше про дуже складну історію України та показати, що це те, за що ми боремося.
Тим часом визнання у Мадриді отримали й інші українські митці. Одну з найпрестижніших нагород у світі опери вручили Львівському та Одеському театрам.
Головну нагроду українським театрам вручено на знак визнання їхньої "видатної роботи в складних умовах". За те, що під час знеструмлення та ракетних ударів - давали своїм глядачам бодай кількагодинну розраду від жахіть війни.
Оксана Тараненко, режисерка-постановниця Одеського театру опери та балету:
З цієї боротьби народжується щось дуже нове, свіже і незвідане. І ми щиро віримо, що це збагатить сучасне українське, сучасне європейське мистецтво. І найбільше, звичайно, ми хочемо вітати всіх вас і оперні нагороди наступного року в мирній Україні. Слава Україні!
Остап Громиш, менеджер з міжнародної співпраці Львівського театру опери та балету:
Щодня ми стаємо сильнішими. Ми відновили нашу роботу через півтора місяці після початку глобальної війни. Тому що відчули - наша сцена дуже потрібна глядачам. І це наш фронт, культурний фронт для кожного, хто працює в театрі.
За здобуту престижну нагороду керівництво українських театрів подякувало своїм колегам - артистам і музикантам, що взяли до рук зброю, щоби захищати країну.
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