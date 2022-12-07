росія замовила в Ірані нову партію озброєння, у тому числі сотні безпілотників і балістичних ракет. Про це повідомляє німецьке видання Die Zeit з посиланням на джерела у дипломатичних колах ООН.

Ми знаємо, що Іран планує збільшити свої поставки безпілотних літальних апаратів і ракет до Росії в значних кількостях... Я не думаю, що вони вже відправлені, але вони точно є в книгах замовлень.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов напередодні повідомив, що станом на початок грудня Іран так і не поставив росії жодної балістичної ракети.

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Після вибуху на Кримському мосту 8 жовтня росія почала завдавати масованих ударів по українським містам дронами-камікадзе іранського виробництва. У росії вони отримали назву "Герань-2".

Про першу партію іранських БПЛА газета The Washington Post писала наприкінці серпня, в середині вересня ЗСУ повідомили про перший збитий іранський безпілотник. Влада росії та Ірану постачання БПЛА вперто заперечувала.

Лише 5 листопада глава МЗС Ірану вперше визнав поставки, але заявив, що вони були ще до збройного вторгнення в Україну і йшлося про "невелику" кількість дронів.

У середині жовтня The Washington Post повідомила, що Іран збирається поставити росії балістичні ракети малої дальності "Фатех-110" та "Зульфікар". Також Іран планує поставити десятки безпілотників "Мохаджер-6" та "велику кількість" дронів-камікадзе "Шахед-136".

Іранські балістичні ракети