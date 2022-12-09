СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії [ Редагувати ]
Служба безпеки України повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП архієпископу Іову (Смакоуза). Про це повідомила пресслужба СБУ.
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності.
Архієпископ поширював через соцмережі "дописи", якими принижував національну честь та гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті.
Щоб "розганяти" деструктивний контент, ректор семінарії в Тернопільській області використовував анонімний профіль у Facebook, а для підготовки своїх "публікацій" користувався наративами російських пропагандистів.
Під час обшуків за місцем проживання фігуранта і в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили літературу, яка повторювала "тези" кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні.
Архієпископу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.
Почаївська семінарія - навчальний заклад Української православної церкви, який знаходиться на території Почаївської лаври - чоловічого монастиря у Почаєві Кременецького району Тернопільської області. У 2018 році ректором семінарії став архієпископ Шумський Іов, в миру Віктор Федорович Смакоуз.
Нагадаємо, РНБО ввела санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври, колишнього депутата Новинського та низки священнослужителів УПЦ МП.
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