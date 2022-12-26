Майже десять людей потрапили під лавину на гірськолижному курорті в австрійському регіоні Форарльберг. Про це повідомляє агентство APA.

Лавина зійшла близько 15:00 за місцевим часом (16:00 за київським часом) в районі гори Трітткопф (2 720 метрів) на схилі гірськолижного курорту Лех-Цюрс.

На пошуки зниклих людей направили гелікоптери, а також кілька груп рятувальників з собаками. У пошуках беруть участь понад 100 людей. Людей за допомогою прожекторів збираються шукати у темряві.

Пізнього вечора поліція повідомила, що вісім людей врятовано. В якому вони стані не уточнюється.

Лех-Цюрс позиціонує себе як "один із найкращих гірськолижних курортів у світі". На сайті курорту повідомляється, що гірськолижну зону закрили з 17:00 (16:00 за Гринвічем), а 26 грудня о 8:00 буде оновлено інформацію про катання на лижах.

Останніми роками внаслідок сходження лавин в Австрії в середньому щороку гинуть майже 20 людей, повідомляє AFP.