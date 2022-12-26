У кінці 2022 року планету накриє потужна магнітна буря. Вона буде помітно слабшою за попередні зміни в магнітному полі, проте її вплив зможе відчути більшість людей.

За даними сайту Gismeteo, у кінці року буде одна магнітна буря. Протягом тижня будуть відбуватися невеликі збурення. Проте вже у вівторок 27 грудня магнітне поле похитнеться та утворить п'ятибальну бурю.

До завершення місяця ситуація стабілізується, а на початку січня ми знову можемо відчути певні зміни. Це буде пов'язано зі слабкою бурею 3 січня.

Фахівці Meteoagent також прогнозують високий рівень збурень протягом 26-28 грудня, після чого магнітне поле Землі вирівняється.