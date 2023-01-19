Магнітні бурі виникають внаслідок спалахів на сонці, і ці космічні перепади можуть впливати на самопочуття людей на Землі. Помірні магнітні бурі можуть відчути лише метеочутливі люди, а ось сильні та затяжні шторми призводять до погіршення самопочуття багатьох людей на планеті.

Геомагнітний стан у січні відносно спокійний і після тривалої перерви Землю може затягнути магнітною бурею ще двічі. 19 січня очікується сильна магнітна буря, яка досягне рівня 5.

Ще одна коротка, але сильна буря накриє Землю 23 січня. Далі до кінця місяця геомагнітний стан буде спокійним.

Магнітні бурі у лютому

За даними видання Fakty, геомагнітна ситуація наприкінці зими буде напружена. Перша буря накриє Землю вже 5 лютого і вона буде дуже сильною.

Наступна буря пройде буквально слідом, але вона буде середньої інтенсивності – 7 лютого.

Ще одна потужна магнітна буря прогнозується на 10 лютого. Остання магнітна буря цієї зими очікується 15 лютого - вона буде слабкою.

У дні магнітних бур відчувається невелике нездужання, головний біль, загальна слабкість, сонливість і труднощі з концентрацією. Також магнітні бурі дають такі симптоми:

Запаморочення

Стрибки артеріального тиску, порушення ритму серця

Підвищена стомлюваність, сильна втома

Апатія, депресивні настрої, різкі перепади настрою

Агресивність, дратівливість

Підвищена сонливість чи навпаки - безсоння

Проблеми із засипанням та пробудженням

Нудота, шлункові проблеми

Підвищена тривожність

Ломота в кістках та суглобах

Загострення хронічних захворювань

Біль у місцях старих вивихів та переломів

Крім того, у дні сильних магнітних бур можуть бути перебої в роботі електротехніки, інтернету, мобільного зв'язку.