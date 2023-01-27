Герої України: історія стоматолога, який у польових умовах рятує захисників від болю [ Редагувати ]
Рубрика "Герой". Сьогодні ми розкажемо про стоматолога В'ячеслава Деника. Нині медик у польових умовах рятує наших захисників від зубного болю, а під час окупації Київщини - створив підпільну лікарську мережу просто під носом рашистів.
Як це - бути універсальним медиком у гарячих точках? Ніна Коломієць вирушила із дантистом-волонтером на позиції наших військових. Її звіт - далі.
по темі
Зараз він боронить рідну землю на фронті, а все, що бачить довкола - фіксує на фото. На кадрах - руїни міст і сіл, бойові побратими, війна. Навіть інтерв'ю з героєм колеги писали під канонаду ворожих обстрілів.
Денис не лише боронив нашу землю на фронті. Ще до початку повномасштабного вторгнення він боровся із забудовниками за парки, зі старою системою проти корупції - і завжди вів за собою людей. Тепер майже все місто - прийшло сказати йому дякую і попрощатися.
На передовій на них чекають побратими. Тож медики намагаються поставити захисників на ноги якомога швидше. З однієї з лікарень Дніпра - репортаж Олени Мендалюк.
Якщо раніше у центрі можна було отримати гуманітарну допомогу, адміністративні та юридичні послуги, то віднині тут відкрився побутовий центр – "Я - Маріуполь. Турбота". Чим особливий - Олена Мендалюк розповість.
Роман Барашев побував у Вишгороді, де 2 місяці тому російська армія завдала ракетного удару по житловому кварталу. Як тривають відновлювальні роботи та чому не всі готові жити навіть у відремонтованих будівлях? Про це - наш сюжет.
Росіяни перебільшують свої успіхи поблизу Вугледара на Донбасі, - повідомляє британська розвідка. За її даними, російські військові джерела навмисно поширюють дезінформацію, намагаючись показати, що їхній наступ набирає обертів.