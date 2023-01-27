Як це - бути універсальним медиком у гарячих точках?

Рубрика "Герой". Сьогодні ми розкажемо про стоматолога В'ячеслава Деника. Нині медик у польових умовах рятує наших захисників від зубного болю, а під час окупації Київщини - створив підпільну лікарську мережу просто під носом рашистів.

Як це - бути універсальним медиком у гарячих точках? Ніна Коломієць вирушила із дантистом-волонтером на позиції наших військових. Її звіт - далі.