Вашингтон продовжив санкції й міркує про нові. Білий дім повідомив про збереження рестрикцій проти росії, а преса з'ясувала, що Держдепартамент радиться із союзниками - чи підтримають вони США, якщо обмеження доведеться поширити на Китай. Справи санкційні - в матеріалі нашого спеціального кореспондента у Вашингтоні Дмитра Анопченка.

Головною новиною поділився Білий дім - Байден продовжив ще на рік санкції проти росії. Причому йдеться не лише про обмеження, застосовані від початку повномасштабної війни. Президент США подовжив всі рестрикції, які запроваджували проти Москви і до нього, тобто рішення своїх попередників, Обами і Трампа.

Як повідомляє Білий дім, Байден дійшов висновку, що всі ці санкції "мають залишатися чинними і після 6 березня 2023 року", коли їх термін закінчувався і Білий дім вчергове мав переглянути - чи змінила Москва свою політику, чи варто подовжувати рестрикції. Американська адміністрація зазначає, що російська політика та дії Москви "й надалі становлять надзвичайну загрозу національній безпеці Сполучених Штатів".

Тут варто нагадати, що першими серйозними обмеженнями проти Москви, пов'язаними із Україною, став ще Кримський пакет - запроваждений після анексії півострова. Тоді покарали кілька російських банків та компаній, посадовців та бізнесменів, заборонили експорт американських товарів, технологій та послуг до Криму. Тоді казали – "кримські санкції"будуть чинними, поки Росія не поверне півострів - ну і Вашингтон зараз дотримує слово.

Із того часу багато що сталося. І станом на сьогодні - я спеціально перед ефіром перевірив останні цифри, - проти Росії тільки Штати запровадили… скільки б ви думали? - 1948 санкцій. А світ в цілому - 11-ть тисяч 458 рестрикцій та обмежень.

Що важливо - Сполучені Штати зараз намагаються з'ясувати, чи готові їхні союзники запровадити санкції і щодо Китаю - якщо Пекін таки почне постачати росії зброю. Пише про це агентство Reuters із посиланням на американських офіційних осіб. І ті повідомили, що адміністрація Байдена вже зараз проводить консультації щодо цього із країнами великої сімки.

Поки не вирішили, які саме рестрикції можуть запровадити, немає і згоди щодо будь-яких конкретних обмежень. І як прокоментували мені не на камеру у дипломатичних джерелах, те, що про такі консультації зараз повідомили публічно - це "контрольний постріл", ще одне попередження у намаганні зупинити Пекін від прямої підтримки Москви, надання зброї та технологій.

Ну а ще у Держдепі повідомили про намагання добитися продовження та розширення зернової угоди. Справа в тому, що термін її дії спливає у другій половині березня - і вже час проводити консультації між союзниками та на рівні ООН; готуватися до того, що Кремль знову почне висувати умови…

Ну і от сьогодні Держдепартаменту Нед Прайс заявив - США вважають, що домовленості щодо експорту зерна з України слід не просто продовжити, а й розширити. Що - процитую - "зернова угода призвела до зниження глобальних цін на продовольство". І що Сполучені Штати максимально підтримуватимуть продовження її дії. За інформацією, офіційного підтвердження якої тут, у Вашингтоні, немає, Україна вже звернулася і до Туреччини, і до ООН із пропозицією розпочати консультації щодо продовження зернової угоди.

Найближчим часом чекаємо коментарів і пояснень щодо цього - і від ООН, і від Державного департаменту. Ну і очікувано, свої умови почне висувати росія, тому ці кілька тижнів закритих перемовин будуть надзвичайно важливими.