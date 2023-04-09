Кожна квітка на Петриківському розписі має свою назву.

Новий рекорд України. Напередодні Великодніх свят в одному з торговельних центрів столиці встановили найбільшу об'ємну експозицію "Петриківського розпису" - унікального культурного надбання українців. Відомі на весь світ яскраві малюнки квітів і рослин "ожили". Інсталяцію бачила наша кореспондентка Олена Логінова.

Олена Логінова, кореспондентка

Така краса і справді вражає! Гордість України - "Петриківський розпис", ось у такому об'ємному 3D форматі. Висота композиції 12,5 метрів!

І це новий рекорд України - найбільша заввишки об'ємної інсталяції "Петриківського розпису". Встановили унікальну композицію в одному зі столичних торгових центрів.

Лана Вєтрова, керівниця Національного реєстру рекордів України:

Маємо сьогодні найбільшу інсталяцію "Петриківського розпису" в тривимірному просторі. Це об'єднання народного мистецтва із сучасними технологіями. І справляє унікальне враження, і є насправді унікальним рекордом.

"Петриківський розпис" - душа українського народу. І визнане світом надбання. Його внесено до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Олена Яценко, організаторка заходу, директорка з оренди ТРЦ "Республіка Парк":

Український народ має настільки глибоку різноманітну культуру, яка є надбанням тисячі поколінь і, звичайно, перлиною цієї культури є магічний Петриківський розпис. Нашим воїнам, які нас боронять, дуже важливо знати, що тут не на передовій, але ми теж тримаємо нас культурний щит.

Створення композиції почалося з пані Наталі, вона - авторка ескізів. Наталя каже: малювала те, що зараз відбувається у неї на душі в часи, коли країна проходить важке випробовування війною.

Наталія Пономаренко, народна майстриня України, авторка ескізів до композиції "Петриківський розпис":

Я сиділа біля вікна і малювала його під час повітряних тривог. Я не йшла в бомбосховище, тому що у мене був задум - це моя участь у боротьбі проти агресії. Я його, звичайно, викладала за допомогою пензля і фарби на папері.

Над перетворенням Петриківського розпису в об'ємну 3D інсталяцію працювала команда дизайнерів і конструкторів. І на це пішло два тижні роботи. Кожну деталь вирізали вручну з полімерних матеріалів.

Наталія Болотова, декораторка:

Кожен мазочок, який має бути, він був намальований певним пензликом.

Кожна квітка на Петриківському розписі має свою назву. Ось ця велика - кучерявка. Є тут і цибулька, сині дзвіночки, горобинки та ягідки. А зверху інсталяцію прикрашає метелик.

А ще в торговому центрі триває Великодній ярмарок українських виробів і сувенірів ручної роботи.

Алла Наливайко, голова благодійного фонду:

У нас понад 40 майстрів, які представляють свою продукцію, плюс ми започаткували таку акцію. Сьогодні збираємо донати, щоб закупити великодні кошики та подарунки для дітей, які втратили свої домівки.

Також тут роблять майстер-класи для дітей - розмальовують писанки.