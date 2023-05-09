"За твоїм плечем". Чуттєвий фотопроєкт у Кропивницькому створили - дружина військового та місцевий фотограф. Щоб показати мужність та красу жінок, які чекають на своїх чоловіків з війни, до фотосесій залучили зо два десятка жительок міста. Виставка відкрилась у Кропивницькому музеї мистецтв, а далі вона помандрує до Києва та Сум.

Марія Жалоба, дружина захисника:

Ми разом закінчили фізмат, в нас фізико-математичний склад розуму, він дуже любить складати кубик-рубика, у нас вдома їх дуже багато фото з нею.

Марія - одна з героїнь фотопроєкту "За твоїм плечем". Він покликаний показати силу та мужність жінок, які чекають своє подружжя з війни. І для фотосесії Марія обрала саме те, що передусім асоціюється для неї з коханим чоловіком Олексієм. Нині він у Нацгвардії.

Марія Жалоба, дружина захисника:

Коли я з ним спілкувалась, питала що мені обрати для зйомки, він просив єдине: будь ласка, тіки не форму.

Інша героїня проєкту Тетяна для фотосесії обрала фотоапарат.

Тетяна Жолонко, дружина захисника:

Мій чоловік в лавах ЗСУ з 24 лютого і дійсно весь цей час я, моя сім'я, мої діти, наші діти за його плечем, в мирному житті він є фотографом, дуже любить подорожувати, і тому на фотосесію ми взяли його фотоапарат, сподіваюсь, що дуже скоро він повернеться до нас з перемогою і ми повернемось до нашого звичного життя.

Ідея створити такий фотопроєкт виникла у Римми - вона теж зараз дружина військового. А в цивільному житті її коханий - актор. Тож на світлинах Римма в сценічному образі її чоловіка - Гната Карого, щоб підтримати бойовий дух свого захисника.

Римма Дороганич, дружина захисника:

Мій коханий на війні, вдома безліч його речей і все, що маю тільки речі, а мені теж хочеться обійняти, приголубити, побути разом, але можливості такої немає, тому я так подумала шматочок його образу може бути ідеєю для моєї фотозйомки, особистої. Я ж не одна така, можливо, ще дівчата я знаю, які теж чекають, можливо, я їм теж запропоную.

До створення фотопроєкту долучився місцевий фотограф Олександр Майоров. І два десятки жінок. У кожної з них своя історія чекання.

Олеся Ауліна, дружина українського захисника:

Я дружина військовослужбовця Ауліна Даміра Васильовича. Він капітан-лейтенант патрульного катеру "Слов'янськ", який третього березня 2022 року зазнав ракетного авіаудару в акваторії Чорного моря, після чого статус мого чоловіка - "зниклий безвісти". Я таким чином хочу постійно нагадувати, що ось є мій чоловік, я теж його чекаю, я теж його шукаю.

Цей фотопроєкт планують доповнювати новими світлинами дружин наших захисників.

Леся Нестройна, кураторка виставки Кропивницького музею мистецтв:

Відгукнулись багато дружин, наречених, сестер і ця виставка вона є подорожуючим проєктом і жодне місто не розробило таку концепцію фотовиставки і назва дуже символічна "За твоїм плечем". Тобто за твоїм плечем нам нічого не страшно, ми переживемо всі бурі.

Відвідати фотовиставку "За твоїм плечем" у Кропивницькому можна протягом двох тижнів. Далі ж фотопроєкт помандрує містами України.