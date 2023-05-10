Сполучені Штати поки не передавали Україні систем ППО "Залізний купол", але одна з них є для відправлення у разі надходження відповідного питання.

Про це на слуханнях у комітеті у справах збройних сил Сенату Конгресу США заявив керівник Командування космічної та протиракетної оборони Сухопутних військ США (USASMDC) генерал-лейтенант Деніел Карблер.

У Сухопутних військ є одна батарея, придатна для розгортання після надходження запиту.

За словами Карблера, у розпорядженні сухопутних сил є дві батареї "Залізна баня", але на одну з них встановлюють нове обладнання, а друга готова для потенційної передачі.

На слуханнях помічник міністра оборони з політики у космічній сфері Джон Пламб визнав, що не знає, чи такі системи були "запропоновані Україні".

У жовтні 2022 року портал Axios повідомляв, що українська влада направила Ізраїлю офіційний запит на придбання систем ППО та ПРО, у тому числі новітніх лазерних систем Iron Beam, зенітно-ракетних систем Barak-8, зенітно-ракетних комплексів Patriot, систем протиракетної оборони "Залізний купол", а також систем David's Sling та Arrow.

Пізніше пресслужба ізраїльського військового відомства повідомила, що міністри оборони Ізраїлю та України Бені Ганц та Олексій Рєзніков провели телефонну розмову, під час якої ізраїльський міністр підтвердив, що його країна не готова постачати Києву озброєння.

Система протиповітряної та протиракетної оборони "Залізний купол", створена ізраїльською оборонною компанією Rafael у партнерстві з американською Raytheon, зарекомендувала себе як один із найефективніших засобів знищення ракет малої дальності.