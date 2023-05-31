Президент Хорватії Зоран Миланович розкритикував гасло "Слава Україні". Він заявив, що це нібито заклик шовіністів, які співпрацювали з нацистами.

Про це повідомляє N1.

Сьогодні під час церемонії вручення громадських нагород міста Загреб засудив гасло "Слава Україні".

"Я борюся, як Ісус, щоб відкинути такі гасла, як ЗДС ("За дім готові" - ред.). Якщо ви цього не зрозуміли, я не можу вас перевиховати. Але немає різниці між "За дім готові" і "Слава Україні". Це крик найрадикальніших шовіністів Західної України, які співпрацювали з нацистами та вбивали тисячі євреїв, поляків... Я не хочу цього чути в Хорватії. Мене не цікавить те, що якісь керівники на це підсіли. Нехай придумають інше привітання. Нехай приберуть Росію та Україну. Київ далеко, Москва ще далі", - наголосив Міланович.

У відповідь на цю заяву, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк дав хорвацькому президенту "кілька скромних порад".

"1. Не треба жити інфантильними міфами російської пропаганди: сьогодні це вже має безглуздий вигляд… 2. Не треба боятися правильної історії: вона робить нас сильними… 3. Не треба просити сміливих людей, які воюють в Україні за свою свободу та свої сім’ї, здатися, якщо сам не готовий захищати власну землю: це просто ганебно/ І так… Героям слава! Завжди…", - йшлось в дописі на сторінці радника в Twitter.