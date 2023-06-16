Жителів Молдови попередили про загрозу холери після підриву російськими Каховської ГЕС. Наразі випадків хвороби не зафіксовано.

Національне агентство громадського здоров'я Молдови (ANSP) заявило, що після прориву дамби Каховського водосховища та затоплення величезної території у воду потрапило багато небезпечних речовин.

Це, як стверджує ANSP, підвищує ризик спалаху захворювань, які можуть передаватися через воду. Мова йде про кишкові інфекції, гепатит, ботулізм, холеру і навіть сибірку, а також ті, які можуть переносити гризуни - лептоспіроз і туляремію.

При цьому агентство наголошує, що уважно стежить за епідеміологічною ситуацією у Молдові та Україні. Наразі фахівці не зафіксували жодного випадку захворювань.