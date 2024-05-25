Внаслідок зсуву ґрунту в поселенні Каокалам на півночі Папуа-Нової Гвінеї загинули понад 300 людей. За даними газети Papua New Guinea Post Courier, зсув зруйнував 1182 будинки.

Селище Каокалам розташоване в провінції Енга, за 600 км від столиці Порт-Морсбі. Зсув стався близько 3:00 за місцевим часом 24 травня. Papua New Guinea Post Courier наводить слова члена парламенту країни Аймоса Акема, який стверджує, що під час зсуву ґрунту загинули сотні людей.

Reuters з посиланням на Австралійську радіомовну корпорацію пише, що з району Енга було вилучено чотири тіла. Зсув заблокував доступ до шосе, і гелікоптери стали єдиним способом дістатися цього району.

Мешканці провінції публікують фото наслідків зсуву ґрунту в соцмережах. На фото- та відеоматеріалах можна побачити, як мешканці розгрібають завали землі у пошуках постраждалих.