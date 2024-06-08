Кулеба відповів на заяву Байдена про необов'язковість членства України в НАТО [ Редагувати ]
Членство України в НАТО - це історична даність. Коли настане цей момент, то процес повинен зайняти лічені тижні. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Укрінформу".
Кулеба прокоментував заяву президента США Джо Байдена про необов'язковість членства України в НАТО. Глава МЗС наголосив, що Україна вдячна США та Байдену за підтримку.
Щодо членства України в НАТО - я переконаний, що це історична даність. Україна буде в Альянсі, бо в сучасному світі уявити безпеку євроатлантичної спільноти без України та нашого війська просто неможливо. Подобається це комусь чи ні, такою є реальність.
Кулеба наголосив, що вступ України в НАТО з питання вікна можливостей, і українці чекають цього історичного моменту.
Коли він настане, вступ України в НАТО має зайняти лічені тижні, а не місяці чи роки.
Раніше ми писали про те, що Куба підтвердила відправку росією групи військових кораблів для навчань біля США.
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