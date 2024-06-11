Замах на місцевого посадовця в Запоріжжі: чоловік помер [ Редагувати ]
Фото: Максим Денщік (facebook.com/maxim.denschik.3)
У Запоріжжі було здійснено стрілянину з вогнепальної зброї у місцевого посадовця Максима Денщіка. Його госпіталізували.
Але врятувати життя посадовця не вдалось. Про це повідомляє поліція.
Чиновник помер у лікарні Запоріжжя.
Вбивцю зараз розшукують.
Деталі нападу читайте за посиланням.
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