19 мільярдів доларів потерпілим від стихій. Президент США Дональд Трамп підписав указ про федеральну допомогу американцям, чиє майно знищили катастрофічні урагани, повені та лісові пожежі попередніх років.

Виплати отримають мешканці Джорджії, Флориди, Айови, Небраски, Північної Кароліни, Каліфорнії та Пуерто-Рико.

Останнім часом руйнівних буревіїв найвищої категорії, що налетіли на Сполучені Штати, значно побільшало. Цей феномен науковці пов'язують з кліматичними змінами на планеті.