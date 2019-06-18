Півтора тижня на порятунок. 6 річна Поліна Чубенко потребує термінової операції. Рік тому дитині встановили діагноз - саркома Юїнга. Про історію відчайдушної боротьби "Інтер" вже розповідав навесні. Тоді, завдяки зібраним коштам, малечу відправили на лікування до Туреччини. Але лікарі кажуть - без оперативного втручання шанси дитини вкрай малі.

Це відео зняте в березні цього року, тоді Поліна потребувала опромінення за кордоном. Це могло зупинити ріст пухлини в кістках дівчинки. Життєрадісну та грайливу дитину не зламали ні сама хвороба, ні важке лікування. Тоді, вражені бойовим духом маленької дівчинки, волонтери подарували їй "чарівні" в'язані шапочки, які Полінка тепер ніколи не знімає.

"Осьо шапка сама, вона об'ємна, а ще в мене є котик, ще така шапочка тільки котик".

Навесні на лікування Поліни гроші таки зібрали, і батьки змогли переправити доньку за кордон. Нині дівчинка отримує необхідне протонне опромінення в клініці Стамбула.

Втім, для повного одужання цього виявилося замало. Після аналізів турецькі лікарі одностайно заявили: без оперативного втручання дитину не врятувати. Нині вони готуються видалити уражену кістку та реконструювати таз.

"Щодо операції, то її робитиме один з найдосвідченіших хірургів Стамбула - містер Харзем. Він прооперує і додатково призначить закріплювальне лікування. Ми хочемо зберегти Поліні ногу, життя загалом, зробити її здоровою, тому після хіміотерапії операція вкрай необхідна", - говорить Мурать Еллі, лікар Стамбульської лікарні

Батьки Поліни в розпачі - на операцію потрібні чималі кошти. Утім, грошей у виснаженої родини вже немає.

"Вона коштує дуже дорого для нашої сім'ї 60 тисяч доларів. Тому я звертаюся до всіх", - говорить Анна Чубенко, мама Поліни.

З потрібних шістдесяти тисяч родина зібрала лише 12. До операції залишилось півтора тижня, тому для дитини зараз важлива кожна гривня.

Врятувати життя Поліни може кожен з нас. На екрані ви бачите реквізити матері та дідуся дівчинки. Вони будуть вдячні за будь-яку допомогу їхній дитині. Також банківські дані можете знайти на нашому сайті Podrobnosti.ua, в розділі - ми допомагаємо.

Реквізити :

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Чубенко Анна, мама Поліни

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