Азія готується до боротьби з пластиком [ Редактировать ]
Азія готується до боротьби з пластиком, який забруднює світовий океан.
Відповідне спільне рішення ухвалили лідери Асоціації держав Південно-Східної Азії на черговому саміті, який відбувся у столиці Таїланду. Згідно з декларацією, 10 країн мають реформувати та зміцнити національне законодавство, яке посилить контроль над викидами непотребу в океан.
Домовленість також передбачає суттєве скорочення виробництва пластику. Йдеться передусім про одноразовий посуд та сміттєві пакети.
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