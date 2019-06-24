Азія готується до боротьби з пластиком, який забруднює світовий океан.

Відповідне спільне рішення ухвалили лідери Асоціації держав Південно-Східної Азії на черговому саміті, який відбувся у столиці Таїланду. Згідно з декларацією, 10 країн мають реформувати та зміцнити національне законодавство, яке посилить контроль над викидами непотребу в океан.

Домовленість також передбачає суттєве скорочення виробництва пластику. Йдеться передусім про одноразовий посуд та сміттєві пакети.