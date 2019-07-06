Зубная паста - средство гигиены, которым мы пользуемся каждый день. Но мало кто когда-либо задумывался о вреде, который она наносит нашему организму. Так, американские исследователи выяснили, что триклозан, который содержится в зубных пастах, может спровоцировать остеопороз. Так называют одно из самых распространенных и тяжелых заболеваний костей, при котором человек теряет их минеральную плотность. В результате, намного возрастает риск переломов и других повреждений, передает newsyou.info.

Триклозан достаточно активно применяется в разного рода гигиенических продуктах, поскольку он предотвращает бактериальные заражения. Триклозан содержится в некоторых средствах для мытья рук, в косметике, игрушках, одежде и, конечно же, во многих зубных пастах.

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В 2016 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) начало ограничивать использование триклозана и со временем полностью запретило его во всех безрецептурных средствах для мытья рук. Однако в других продуктах он по-прежнему содержится, А значит, контакт с этим ингредиентом не прекращен.

Предыдущие исследования также наблюдали за тем, как триклозан из зубных паст влияет на здоровье. Обычно ученые приходили к выводу, что эти пасты безопасны. И вот теперь первое научное исследование показало прямую связь между триклозаном в зубных пастах и повышенным риском остеопороза, который особенно тяжело переживается людьми старшего возраста.

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