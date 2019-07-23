У Бразилії зафільмували рідкісне амазонське плем'я Ава. Воно живе глибоко у джунглях і не контактує із зовнішнім світом. На кадрах видно чоловіка із ножем, що здивовано роздивляється автора відео. З кущів також стирчать списи, що свідчить про присутність поруч інших людей.

Активісти заявляють - представники Ава в небезпеці через вирубування лісів, що може зачепити їхні традиційні мисливські угіддя.

Попри критику екологів, освоєння джунглів підтримує чинний президент країни Жаїр Болсонару. За даними бразилійських науковців, цьогоріч темпи вирубування найбільшого в світі тропічного лісу пришвидшилися майже удвічі.