У Бразилії зафільмували рідкісне амазонське плем'я Ава (відео) [ Редактировать ]
У Бразилії зафільмували рідкісне амазонське плем'я Ава. Воно живе глибоко у джунглях і не контактує із зовнішнім світом. На кадрах видно чоловіка із ножем, що здивовано роздивляється автора відео. З кущів також стирчать списи, що свідчить про присутність поруч інших людей.
Активісти заявляють - представники Ава в небезпеці через вирубування лісів, що може зачепити їхні традиційні мисливські угіддя.
Попри критику екологів, освоєння джунглів підтримує чинний президент країни Жаїр Болсонару. За даними бразилійських науковців, цьогоріч темпи вирубування найбільшого в світі тропічного лісу пришвидшилися майже удвічі.
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