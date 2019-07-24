Не може впоратися з ремонтом доріг влада на Прикарпатті. Дванадцять мостів, і всі аварійні. Дороги не ремонтували вже пів століття. Жителі села погрожують масовими протестами, якщо влада негайно не візьметься за реконструкцію. Чи є шанси - дізнавалася Жанна Дутчак.

"Це всьо обірвало, підпірна стіна мосту завалилася повністю. Стоїть там висить".

Селяни розказують: міст обвалився після останніх проливних дощів. Триметрове провалля - дорожники засипали глиною та дровами. І рух відновили. Аварійною переправою тепер курсують навіть рейсові автобуси, бо іншого доїзду в село - немає.

"Накидали патиків і засипали глиною, все що зробили. Тимчасово, тіпа щоб ми їхали. Це центральна дорога доїзду до Космача. Немає у нас інакшого доїзду. Є ще через Пістинь, але там скла така що нині завтра так само завалиться", - говорить Петро Упирук, житель Космача.

Люди бояться нової зливи, адже всі дванадцять мостів у селі - аварійні. Деякі підперті ось такими прогнилими дерев'яними балками.

"Це люди своїми силами зробили. В людини було весілля і не мож було нічого довести. це всьо перегниває. Бачите - воно вже гниле. Ще може місяць-другий, якась машина впаде з моста. отак виглядає ситуація", - говорить Дмитро Гаврилюк, житель Космача.

Не в кращому стані і дорожнє полотно. Востаннє асфальт тут стелили у пятдесятих роках. Тридцять кілометрів до центральної траси - горянам доводиться долати по кілька годин.

"Вірне або ні, але ходова бється так, що цеї зими вже три ресори вломили. Заміна ресори це 3 тисячі гривень. А колеса то оу", - говорить Василь Рибчук, житель Космача.

Та чи не найскладніше працівникам швидкої. Кажуть, такими дорогами довезти до лікарні хворого чи породіллю неможливо. Траплялися й смертельні випадки.

"От везла я жінку в родах. На ямі як гримнуло - всьо дитина народилася якщо в нас є серйозна травма, в нас є наявні наркотичні знеболюючі - вони просто не діють. Ви собі можете уявити, що я людині можу вколоти морфій і людина так кричить, що після того больовий шок наступає", - говорить Парасковія Чотуляк, фельдшерка швидкої допомоги.

Дорога і мости - на балансі обласного департаменту будівництва. Грошей полагодити їх самотужки, громада не має, запевняє голова. Бюджет ОТГ 53 мільйони гривень. Цього не вистачає навіть на комунальні дороги, яких у Космачі, аж сто пятдесять сім кілометрів. Капітальний же ремонт обласної траси коштуватиме щонайменше 200 мільйонів.

"Були ми в Києві з цими дорогами, були у Франківську, всьоди написали, всі документи маємо. Відповідь одна нема грошей. Якщо це не зроблять люди тут мене або вють або робити якийсь перевороти. Це терпіти просто немодливо", - говорить Дмитро Бербеничук, голова Космацької ОТГ.

На дорожні потреби області цього року виділили всього 350 мільйонів гривень. Із цієї суми на Космач не передбачено ні копійки. Тим часом горяни кажуть: якщо аварійні ділянки не відремонтують - готові до масових протестів.