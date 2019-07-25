Украинская певица Настя Каменских показала, как чистит зубы. Соответствующее фото она выложила на своей странице в Instagram.

В кадре артистка позирует в одном нижнем белье.

Поклонники певицы разделились на два "лагеря". Одни восхитились формами артистки. Другие - раскритиковали. устроили бурное обсуждение в комментариях под фото. Кто-то предположил, что звезда публикует старые фото потому, что она беременна.

Ранее Настя Каменских случайно показала грудь.