Настя Каменских показала утренний ритуал в белье (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских показала, как чистит зубы. Соответствующее фото она выложила на своей странице в Instagram.
В кадре артистка позирует в одном нижнем белье.
Поклонники певицы разделились на два "лагеря". Одни восхитились формами артистки. Другие - раскритиковали. устроили бурное обсуждение в комментариях под фото. Кто-то предположил, что звезда публикует старые фото потому, что она беременна.
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