В Днепре, на улице Маршала Малиновского, на тротуаре возле дома № 60, произошла драка. Мужчины разошлись только тогда, когда несколько участников конфликта упали на землю и не могли встать. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, компания людей, отдыхавших в беседке на пляже возле ресторана "Берег", сломала там лавочку. По одной из версий, хозяин места попросил их заплатить штраф за повреждение, но денег так и не дождался, из-за чего вызвал на место охрану. По другой - вторая сторона конфликта приехала "со стороны" и к заведению отношения не имеет.

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Когда компания отдыхающих перешла дорогу, на них налетели несколько человек. Со слов очевидцев, последние били мужчин битой и деревянным молотком, после чего раздался выстрел. Один из компании упал на землю и практически не двигался, в то время как его товарищи пытались убежать от нападавших.

Когда потасовка закончилась, мужчины сели в автомобиль и скрылись из виду. Люди же бросились оказывать помощь пострадавшим. Двух мужчин забрала скорая помощь, при этом, у одного из них, по неофициальной информации, было несколько огнестрельных ранений. Для того чтобы разобраться в ситуации и наказать виновных, на место вызвали наряд полиции.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина едва не зарубил зятя, а также под Херсоном пенсионер жестоко расправился с супругами.