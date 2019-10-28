Дочь Елены Кравец впечатлила поклонников модным луком (фото) [ Редактировать ]
Дочь Кравец / Фото: "Караван историй"
Дочь известной комедийной актрисы Елены Кравец Маша порадовала поклонников новой публикацией в популярной социальной сети.
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Маша опубликовала фото возле Октябрьского дворца в Киеве. Девушка позировала в пальто, джинсах и с клатчем в руках.
"Красива", "Очень крутая", "На маму похожа", "Красотка", Пупс" - писали пользователи сети.
Раньше сообщалось о том, что Елена Кравец поразила "страстным" видео. А также Елена Кравец покорила поклонников элегантным образом,
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