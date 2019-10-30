Українцям не варто чекати на зменшення оплати за тепло - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Зменшення оплати за тепло чекати не варто. Верховна Рада провалила голосування за законопроект, який мав заборонити підвищення комунальних тарифів. За словами голови конфедерації профспілок України Сергія Капліна, обгрунтована ціна на блакитне паливо може бути на рівні трьох гривень за кубометр газу замість восьми. .
"Нажаль, нова влада не хоче прибирати ренту, яку сплачують прості українці, а не олігархи, ПДВ, надприбутки "Нафтогазу". Багатомільонні зарплати керівництва "Нафтогазу", сам "Нафтогаз". Нажаль нова влада продовжує жити під дудку міжнародного валютного фонду, а не простих українців. Нажаль, в нашій країні абсолютно нічого не змінилося і надія на нові вибори і на нову владу, яка я переконаний, якщо ця буде проводити таку антинародну політику, буде дуже скоро", - говорить Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України.
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