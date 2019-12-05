Лобода поразила откровенным декольте (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Светлана Лобода показала новый откровенный снимок на своей странице в Instagram.
В кадре звезда позирует в наряде, усыпанном пайетками с ультраглубоким декольте, которое едва удерживает ее грудь.
Дополнила эпатажный образ Лобода распущенными волосами и ярким макияжем с акцентом на губы.
"Вчера состоялся последний концерт SUPERSTARSHOW в 2019 году! Это был Воронеж. Немного грустно... Нам было так хорошо с вами. Увидимся в 2020", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Лобода заинтриговала поклонников новым фото.
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