Украинская певица Светлана Лобода показала новый откровенный снимок на своей странице в Instagram.

В кадре звезда позирует в наряде, усыпанном пайетками с ультраглубоким декольте, которое едва удерживает ее грудь.

Дополнила эпатажный образ Лобода распущенными волосами и ярким макияжем с акцентом на губы.

"Вчера состоялся последний концерт SUPERSTARSHOW в 2019 году! Это был Воронеж. Немного грустно... Нам было так хорошо с вами. Увидимся в 2020", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лобода заинтриговала поклонников новым фото.