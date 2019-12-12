В Ізраїлі чергова політична криза. Оголошені треті за рік дочасні парламентські вибори. Як і раніше, немає уряду й бюджету. Чого чекати країні? Більше - дивіться в матеріалі.

По суті, єдиний документ, який устиг ухвалити кнесет 22 скликання - закон про саморозпуск. 17 вересня в країні відбулися позачергові вибори - другі за півроку. Але тепер Ізраїль обиратиме парламент знов. Наразі усіх хвилює питання, що може трапитися за час передвиборчої кампанії.

"Я очень надеюсь, что правительство не предпримет каких-то экстраординарных шагов, не устроит внеочередную войну, чтобы остаться на своих позициях", - говорить Роман Бронфман, політолог.

На виборах у квітні з невеликою перевагою перемогу здобула партія "Лікуд" на чолі з нинішнім прем'єром Нетаньяху. Але у відведений законом термін сформувати уряд не вдалося. У вересні повторні вибори закінчилися приблизно з таким же результатом. І знову невдача. Право формувати коаліцію тоді передали найближчому конкурентові Нетаніягу, лідеру об'єднання "Біло-блакитні" генералові Ганцу. Після місяця безплідних намагань, він повернув мандат.

"Сразу после выборов 17 сентября мы делали все возможное, чтобы оба лидера сели за стол переговоров и договорились о создании правительства национального единства. К сожалению, этого не произошло. Потому что и Ганц и Нетанипягу хотели досрочных выборов", - заявляє Євген Сова, депутат кнесету від партії НДІ.

У Нетаніягу ситуація взагалі критична - йому збираються пред'явити звинувачення. І, щоб уникнути суду, - політик має залишатися прем'єром. Для Ганца - прем'єрський пост - єдиний спосіб зберегти престиж, після двох фальшстартів. Ізраїльській економіці треті поспіль вибори обійдуться у мільярд євро. І це - крім фінансових мінусів, через відсутність бюджету та зовнішньополітичних витрат.

Черговий політичний антирекорд побито, та цілком можливо, - і він не останній. Експерти попереджають, - за два з лишком місяці, які залишились до голосування, розклад сил суттєво не зміниться. Це означає - нові вибори пройдуть приблизно з таким же результатом як і попередні, а отже, панацеєю від політичної кризи не стануть.