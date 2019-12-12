Розпал дня, голосування у Великій Британії. Там уже втретє за 5 років обирають депутатів до парламенту. Від цих дочасних виборів залежить, чим закінчиться Brexit.

З яким настроєм голосують британці та яких результатів варто чекати - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Ще до відкриття дільниць - о 7 ранку вишикуються довжелезні черги. І потік людей не зменшується протягом дня. Такого ажіотажу на виборах, тим більше дочасних, не було давно.

На агітацію партії мали лише 6 тижнів. Але їх вистачило, щоб ця кампанія стала однією з найбрудніших в історії.

"Мене сюди привела вся ота брехня, перебільшення, неввічливість у політиці. За цей рік я, мабуть, найбільше кричала на радіо й телевізор - ви що, маєте нас за дурнів?", - говорить Пеггі Морріс, жителька Лондона.

Brexit став причиною цих дочасних виборів, адже парламент та уряд ніяк не могли дійти згоди щодо умов розлучення з Євросоюзом. У результаті - депутатів обирають втретє за 5 років.

"Це сумно, що ми знову йдемо на вибори. Таке враження, що голосували вчора. А насправді - лише відсунулися назад, а не зрушили вперед. Багатьом дуже важко визначити партії, які б відповідали їхнім переконанням", - говорить Річард Блейкелі, бариста.

Як і кожен із 650 депутатів, прем'єр-міністр теж має перемогти у своєму окрузі, що розташований на околиці Лондона. І зазвичай прем'єри без зайвої скромності голосують за себе. Утім, Борис Джонсон вирішив прийти на дільницю за місцем проживання - в центрі столиці, за кількасот метрів від резиденції прем'єра.

Боротьба на цих виборах - запекла. І точиться, по суті, між двома партіями: консерваторів і лейбористів. Борис Джонсон сподівається отримати переконливу більшість і лояльних депутатів.

"Найімовірніше, що консерватори матимуть невелику більшість і Борис Джонсон повернеться в кабінет на Даунінг-стрит. Та оскільки розрив незначний, а в опитуваннях є похибка, то, можливо, жодна з партій не отримає більшості", - говорить Кріс Куртіс, менеджер із політичних досліджень компанії YouGov.

Лідер лейбористів Джеремі Корбін усе ще сподівається посунути Джонсона з прем'єрського крісла. Він обіцяє винести питання брекзиту на новий референдум. Уже завтра стане відомо, за що проголосували британці.