В Одессе во время хоккейного матча подрались дети. Несовершеннолетние устроили жестокую драку после матча УМХЛ "Морские волки"-"Кривбасс". Об этом на своей странице в Facebook сообщил Сергей Суворов.

Тренер команды не пытался остановить детей, а лишь помогал избивать соперников. В результате драки дети получили множественные травмы и ссадины.