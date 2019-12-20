Занятие хоккеем обернулось для детей трагедией [ Редактировать ]
Хоккей / Фото: cdn4.mygazeta.com
В Одессе во время хоккейного матча подрались дети. Несовершеннолетние устроили жестокую драку после матча УМХЛ "Морские волки"-"Кривбасс". Об этом на своей странице в Facebook сообщил Сергей Суворов.
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Тренер команды не пытался остановить детей, а лишь помогал избивать соперников. В результате драки дети получили множественные травмы и ссадины.
Ранее сообщалось, что украинских биатлонистов экстренно госпитализировали.
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