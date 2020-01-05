Чем заменить сахар: ответ специалистов [ Редактировать ]
Группа специалистов провела ряд исследований и выяснила, что злоупотреблять сахаром не стоит. Однако, допустимой нормой считается 6 чайных ложек в день, пишет wworld.com.ua.
Также можно перейти на натуральные заменители, которые гораздо полезнее и более безопасны.
К примеру, можно перейти на мед, который имеет много витаминов, а еще оказывает противовоспалительное и противовирусное действие. Только важно запомнить, что его нельзя добавлять в слишком горячие напитки, иначе мед утратит все свои полезные свойства.
Также можно перекусывать такими сухофруктами, как курага, чернослив, инжир, финики, изюм - все эти сладости отлично заменят белый сахар.
Ранее мы писали о том, как алкоголь влияет на кожу.
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