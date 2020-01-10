Перший президент України - Леонід Кравчук святкує День народження. Сьогодні йому виповнилося 86. Чим запам'яталася українцям його каденція? Розповість Богдан Вербицький.

24 серпня 91. Десята година ранку. Сотні людей зібралися на Площі Конституції. Хоча тоді вона ще називалася "Радянською". Тим часом у залі голосували за Акт незалежності України.

Продовжуючи тисячолітню традицію державотворення України.

Перед голосуванням текст документа зачитав тодішній голова Верховної Ради - Леонід Кравчук.

Саме після цього і розпочалася історія незалежної України. Кравчук вийшов із Комуністичної партії. Пішов на перші президентські вибори - безпартійним. Тоді Леонід Макарович переміг у першому турі - 60 відсотків "за". І майже одразу після волевиявлення вирушив на перші міжнародні переговори за участю України в Біловезьку Пущу.

Саме за президентства Кравчука були створені всі державні інституції. Сформовано армію і розпочато перші реформи. Однак, найголовніше - Україну визнали у світі. До речі, за "владу" перший президент не тримався. У 94 погодився на дострокові президентські вибори, які в другом турі програв Кучмі. Зараз Леонід Кравчук пише мемуари та активно провадить громадську діяльність.

"Маємо, те що маємо".