Перший президент України святкує День народження [ Редактировать ]
Перший президент України - Леонід Кравчук святкує День народження. Сьогодні йому виповнилося 86. Чим запам'яталася українцям його каденція? Розповість Богдан Вербицький.
24 серпня 91. Десята година ранку. Сотні людей зібралися на Площі Конституції. Хоча тоді вона ще називалася "Радянською". Тим часом у залі голосували за Акт незалежності України.
Продовжуючи тисячолітню традицію державотворення України.
Перед голосуванням текст документа зачитав тодішній голова Верховної Ради - Леонід Кравчук.
Саме після цього і розпочалася історія незалежної України. Кравчук вийшов із Комуністичної партії. Пішов на перші президентські вибори - безпартійним. Тоді Леонід Макарович переміг у першому турі - 60 відсотків "за". І майже одразу після волевиявлення вирушив на перші міжнародні переговори за участю України в Біловезьку Пущу.
Саме за президентства Кравчука були створені всі державні інституції. Сформовано армію і розпочато перші реформи. Однак, найголовніше - Україну визнали у світі. До речі, за "владу" перший президент не тримався. У 94 погодився на дострокові президентські вибори, які в другом турі програв Кучмі. Зараз Леонід Кравчук пише мемуари та активно провадить громадську діяльність.
"Маємо, те що маємо".
по теме
Ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном
Ряд крупных авиакомпаний отказались от полетов в небе над Ираном
Под Киевом мужчина с 3-летней дочкой на руках хотел покончить с собой
В Броварах на крыше двухэтажного дома заметили мужчину с ребенком на руках, он хотел покончить с собой
Крушение украинского самолета в Иране: опубликованы жуткие фото
Утром 8 января в Иране потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании МАУ
Под посольством Ирана в Киеве оставили букет гвоздик (фото)
В Киеве 8 января под посольством Ирана оставили букет красных гвоздик
Авиакатастрофа в Иране: что известно о погибших украинцах (фото)
Утром 8 января в Иране потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании МАУ